Neo Geo Arcade Stick Pro : Metal Slug 1 et 2 se téléchargent gratuitement, voici comment

Dans ce qui sera sans doute bien malgré nous le dernier podcast de l'année, nous revenions sur l'Arcade Stick Pro de SNK, la dernière console maxi ou mini (nous ne savons plus trop), qui proposait une ludothèque resserrée et orientée 100% versus fighting.

Mais notre Sherlock Holmes transalpin rien qu'à nous mentionnait alors la perspective de télécharger de nouveaux titres en complément des 20 jeux déjà intégrés au stick de l'ex-constructeur SNK.

Et le bougre avait une nouvelle fois raison, puisque le Japonais nous annonce aujourd'hui l'arrivée de deux classiques du run and gun, en la présence de Metal Slug et Metal Slug 2. Pour ajouter gratuitement les deux jeux à votre ludothèque, il convient de télécharger ici-même les fichiers, puis de les transférer sur une clé USB de votre cru.

Il ne vous reste plus qu'à brancher cette dernière sur l'Arcade Stick Pro, de vous rendre dans le menu "Système", puis sur "Débloquer", et paf : ça ne fait pas des Chocapic, mais ça fait quand même bien plaisir. Les esthètes se demanderont pourquoi SNK préfères proposer le second opus plutôt que la version XX ô combien moins buggée, et nous aurions bien du mal à leur donner tort.

Voilà qui nous donne en tout cas bon espoir sur le futur de l'Arcade Stick Pro, qui risque de devenir de plus en plus sexy au fur et à mesure des futurs ajouts, que nous espérons aussi nombreux que variés.

Ce type de mise à jour peut-il vous faire changer d'avis sur l'Arcade Stick Pro ? Quels classiques de l'arcade aimeriez-vous voir débarquer dans les prochaines semaines ? Faites-nous part de vos avis pixel perfects dans les commentaires ci-dessous.