"Très fatigué", PewDiePie va mettre sa carrière YouTube en pause en 2020

Le YouTuber le plus populaire du monde (102 millions d'abonnés et plus de 24 milliards de vues) amuse la galerie depuis de nombreuses années via sa chaîne. À l'orée de l'année 2020, il a décidé de s'accorder du repos.

On peut être le créateur de contenu les plus suivi et le plus regardé de la plate-forme vidéo de Google, ça n'empêche pas de garder à l'esprit qu'il faut aussi savoir prendre un peu de temps pour soi.

Au terme d'une vidéo postée le 14 décembre, dans laquelle il s'en prend à la politique de YouTube concernant le harcèlement, Felix Kjellberg s'est gardé quelques secondes pour une annonce surprenante :

Je fais une pause de YouTube l'an prochain. Je préférais le dire en avance, parce que j'ai pris ma décision, je suis fatigué. Je me sens très fatigué. Je crois que ça se voit. Il fallait que vous le sachiez : à partir du début de l'année prochaine, je vais partir pendant un petit moment. Je m'expliquerai plus tard.

L'année 2020 se fera donc sans le suédois de 30 ans. Marié depuis le mois d'août à l'ex-vidéaste Marzia Bisognin (CutiePieMarzia), celui qui s'est retrouvé à plusieurs reprises au coeur de nombreuses polémiques, notamment à cause de remarques racistes à répétition, avait confessé n'avoir jamais arrêté de penser YouTube durant les dix dernières années. S'il ne donne pas encore les raisons, il est facile d'imaginer que la somme astronomique de vidéos postées depuis ses débuts, une obligation pour entretenir et voir croître une fanbase, a dû, effectivement, en plus d'autres projets, entamer son endurance.

On imagine qu'il a largement de quoi voir venir et qu'il peut se permettre ce break. Ce qui n'est pas forcément le cas de la plupart des YouTubers.

