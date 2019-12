PlayStation Store : Quel est le jeu le plus téléchargé de novembre 2019 ?

Eh bien chers amis, pour répondre à cette épineuse question, nous devons évidemment faire confiance à Sony et son PS Blog, puisque les classements y sont mis à jour chaque mois que Dieu fabrique. Voici celui de novembre, qui devrait vous étonner un tantinet. Ou pas.

Sans plus attendre, car ce n'est pas forcément votre fort (ni le mien d'ailleurs), voici les trois classements des meilleures ventes de jeux sur le PS Store, en téléchargement donc, aussi bien sur PS4, que sur PSVR ainsi que pour les DLC et les Free 2 Play.

Et, comme prévu par certains maîtres de la divination, c'est bel et bien Call of Duty : Modern Warfare, qui s'impose en haut du classement, suivi de près par FIFA 20... et Need for Speed Heat. Eh oui ! (Entre parenthèse, le classement par rapport au mois précédent).

PS4

Call of Duty: Modern Warfare ( 1 )

EA Sports FIFA 20 ( 2 )

Need for Speed Heat ( nouveauté )

Star Wars Jedi: Fallen Order ( nouveauté )

Death Stranding ( nouveauté )

Grand Theft Auto V ( 3 )

Marvel's Spider-Man ( 8 )

Red Dead Redemption 2 ( 6 )

God of War ( retour )

Tom Clancy's Rainbow Six Siege ( retour )

EA Sports UFC 3 ( 15 )

Minecraft: PlayStation 4 Edition ( 5 )

Rocket League ( 11 )

Metro Exodus ( retour )

Star Wars Battlefront II ( retour )

The Sims 4 ( retour )

Resident Evil 2 ( retour )

NBA 2K20 ( retour )

The Outer Worlds ( 7 )

eFootball PES 2020 ( 14 )

PS VR

Blood & Truth ( 2 )

Beat Saber ( 1 )

Astro Bot Rescue Mission ( 5 )

Job Simulator ( 3 )

Doctor Who: The Edge of Time ( nouveauté )

Superhot VR ( 4 )

L.A. Noire: The VR Case Files ( retour )

Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted ( 9 )

Creed: Rise to Glory ( 8 )

The Inpatient ( retour )

DLC

Fortnite - The Wavebreaker Pack ( 1 )

Fortnite - Darkfire Bundle ( nouveauté )

Call of Duty Modern Wafare - C.O.D.E. Defender Pack ( 7 )

GTA Online: Criminal Enterprise Starter Pack ( retour )

Destiny 2: Shadowkeep ( 3 )

Fortnite - The Final Reckoning Pack ( 4 )

Marvel's Spider-Man: The City That Never Sleeps - Season Pass ( retour )

Assassin's Creed Odyssey - Season pass ( retour )

Fortnite: Save the World - Standard Founder's Pack ( 8 )

Farming Simulator 19 - Platinum Expansion ( 9 )

F2P