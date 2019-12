Lexip lance sa nouvelle souris gaming Np93 ALPHA

La marque française Lexip annonce le lancement de sa nouvelle gamme de souris gaming Np93 avec sa souris baptisée Lexip Np93 ALPHA.

La marque Lexip avait fait parler d'elle avec l'introduction de sa fameuse souris avec joystick dont on avait d'ailleurs pu tester la création ici-même sur Gameblog. En cette fin d'année 2019, le constructeur remet le couvert.

Pensée par des ingénieurs fans de jeux vidéo, la souris Lexip Np93 ALPHA sera disponible au prix de 49,99 euros. Dotée d'un joystick breveté intégré à deux axes, cette souris souhaite offrir une expérience différente aux joueurs.

Il sera possible de changer le DPI en temps réel pour monter jusqu'à 12000 DPI et il sera bien évidemment possible de baisser rapidement à la volée ce taux lors d'une partie. C'est la mode aussi en ce moment, la souris est ajustable côté poids et il sera possible de lâcher du lest avec plusieurs poids selon les préférences de chacun.

Enfin le périphérique se dote de 6 patins de glisse en céramique pour améliorer la vitesse. La souris sera disponible en France à partir du 31 janvier 2020.