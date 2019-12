Persona 5 Scramble : Haru Okumura se lance dans une véritable boucherie en vidéo

L'équation est pour ainsi dire mathématique : à force de dérouler un à un les classieux protagonistes de Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers, il n'allait plus rester grand monde... Heureusement, la belle Haru Okumura arrive pour refermer le bal.

Les joueurs de l'opus original ne le savent que trop bien : derrière la douceur des traits se cache dans le monde réel une jeune fille réservée, mais qui se transforme en véritable machine de guerre à travers sa Persona Noir, ce que nous rappelle agréablement cette nouvelle bande-annonce dans laquelle la fille unique manie la hache avec la douceur d'une Cindy Trueman... Est-ce donc cela, la boucherie véritable ?

Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers sera disponible le 20 février 2020 sur PlayStation 4 et Switch au Japon. Et on attend toujours pour l'Occident... Bon, en attendant vous pourrez toujours vous consolez avec l'arrivée de Persona 5 : Royal, bel et bien prévu pour le 31 mars, lui.