The Game Awards : Fast & Furious Crossroads fonce vers 2020 à toute allure

Avant de décerner en mains propres aux côtés de sa grande amie Michelle Rodriguez le prix du jeu de l'année à Sekiro : Shadows Die Twice, le musuculeux Vin Diesel a proposé aux spectateurs de The Game Awards un aperçu d'un jeu tiré d'une série cinématographique aussi prolifique qu'appréciée du grand public.

Voilà un moment que Fast & Furious n'avait pas eu l'opportunité de revenir dans une expérience vidéoludique en stand alone. Ce sera réparé l'année prochaine. Grâce à The Game Awards, on a pu découvrir Fast & Furious Crossroads jeu de caisse et d'action prévu pour mai 2020 sur PS4, Xbox One et PC.

Comme on pourrait s'en douter, il s'agira d'un jeu de bagnoles. Mais avec les particularités de la licence dont il est tiré. Vous aurez donc une dose d'action supplémentaire, des cascades à la pelle, des armes dignes du dessin-animé MASK sur chaque bolide... Et une partie du casting des films, dont Diesel et Rodriguez, qui n'ont pas été épargnés en ce qui concerne leurs modélisations, ainsi que Tyrese Gibson.

C'est Slightly Mad Studios qui est charge du projet, pour le compte de Bandai Namco, et on va mettre les choses à plat immédiatement : ça fait très vieillot côté réalisation. On rappellera cependant qu'on ne juge pas un livre à sa couverture. Ce qui n'empêche pas d'avoir peur. Mais un peu de retenue. Même si c'est vilain.