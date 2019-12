Tekken X Street Fighter encore sur les rails ? Harada veut sérieusement connaître votre avis

Vous l'aviez chassé par la porte puis par la fenêtre ? Voilà que le très chimérique Tekken X Street Fighter revient par la cheminée histoire de ne pas se faire tirer dessus trop rapidement. Et comme les dizaines de démarcheurs téléphoniques qui contactent chaque jour la rédaction de Gameblog, il veut parler à un responsable.

Pas de chance : le responsable, désormais, c'est vous ! Et dans le rôle du démarcheur, nous retrouvons le charismatique réalisateur de la série Tekken, Katsuhiro Harada en personne. Pour rappel, Tekken X Street Fighter est la contrepartie du deal qui avait permis à Capcom de sortir en 2012 un certain Street Fighter X Tekken au succès moindre qu'espéré.

Plus tôt dans l'année, Harada rappelait que la situation avait bien changée depuis 2012, et que le succès de Tekken 7 ne justifiait pas forcément la mise en chantier d'un tel projet. Quelques mois plus tard, le chef d'orchestre continue de peser le pour et le contre, puisqu'il sollicite l'avis des joueurs que vous êtes par l'intermédiaire d'un sondage sur Twitter, qui ne sera toutefois pas commenté sur les chaînes d'information en continu :

