The Game Awards : prologue, par le créateur de PUBG, entre en piste

Ayant pris quelques distances avec la création qui a fait exploser sa notoriété, Brendan "PLAYERUNKNOWN" Greene n'en demeure pas moins actif au sein de PUBG Corp. Il a profité de The Game Awards pour rappeler qu'un projet est en cours.

Ce projet, c'est prologue (en minuscule). Et on ne sait pour ainsi dire rien. Le teasing vidéo d'une quinzaine de secondes se contente d'une vue sur un chemin forestier, alors que l'orage gronde et que la pluie s'abat lourdement, avec des aboiements se rapprochant et un souffle paniqué en même temps que le champ de vision s'agite.

Heureusement qu'un communiqué a été partagé pour nous en dire davantage, par le biais de Brendan Greene lui-même :

Avec prologue, nous effectuons nos premiers pas vers la construction de nouvelles technologies et interactions qui pourront aider à la réalisation de mes idées. Nous avons une chance unique de montrer quelque chose de nouveau sur la scène mondiale. Avoir l'opportunité de construire une toute nouvelle expérience au-delà du genre qu'est le Battle Royale est un incroyable cadeau que je ne veux pas gaspiller. prologue est une exploration des nouvelles technologies et gameplay. Notre but avec ce jeu est de donner aux joueurs des expériences uniques et mémorables, à chaque fois qu'ils jouent.

Donc nous ne sommes pas plus avancés. Mais après, un teaser, parfois, c'est juste fait pour teaser. Alors pour connaître le genre, les machines visées et la date de ce titre développé dans les locaux néerlandais de PLAYERUNKNOWN PRODUCTIONS, patientons.

On n'a de quoi s'occuper, les amis.