League of Legends : Riot Forge présente un jeu qui explorera l'histoire d'Ekko

CONV/RGENCE : A League of Legends Story : c'est le tout premier jeu annoncé par Riot Forge, qui explorera le passé du champion Ekko, développé par Double Stallion.

Les annonces continuent à pleuvoir avec celle d'un prochain jeu dans l'univers de League of Legends. Cette fois, ce n'est pas Riot Forge qui le développera, mais il en sera l'éditeur. Le studio de développement est Double Stallion. Basé à Montréal, le jeune studio emploie plus d'une dizaine de personnes et se spécialise dans les jeux d'action en 2D. Des offres d'emploi ont été ouvertes aujourd'hui, au même moment de l'annonce de son prochain jeu.

Peu d'informations ont été dévoilées sur CONV/RGENCE. Au vu du style du studio de développement, il devrait prendre la forme d'un platformer explorant Zaun, la ville d'origine d'Ekko.

