The Game Awards : Sons of The Forest se dévoile, la suite de The Forest

Avec plus de 5 millions d'exemplaires vendus il fallait bien s'attendre à ce que The Forest puisse avoir une suite. C'est chose faite avec l'annonce aux Game Awards de The Sons of The Forest.

À voir aussi : The Forest : Déjà plus de 5 millions d'exemplaires vendus

Cette fois ce n'est pas un père qui recherche son fils mais un soldat dont l'hélicoptère se retrouve sur le fameux territoire perdu des mutants. Une bonne occasion sans doute d'avoir cette fois le droit d'utiliser de véritables armes à feu.

D'autant qu'en plus des créatures "classiques" du premier, le jeu de survie semble nous faire affronter aussi des créatures volantes et d'autres monstruosités des Enfers.

Le jeu est prévu sur PC à une date inconnue.