The Game Awards : No More Heroes 3 fait tout sauter dans un long trailer coloré et animé

Alors que le tour de chauffe des Game Awards semblait se dérouler dans le plus grand des calmes, voilà qu'un trailer "mystère" dont personne n'avait connaissance se dévoilait en mode WORLD PREMIERE. Nous aurions bien du nous douter que le père Goichi était derrière cette nouvelle entourloupe !

Car malgré son hommage appuyé à un certain E.T., ce sont les bien les nouvelles aventures sous plusieurs substances illicites cumulées qui sont au programme de ce nouveau trailer de No More Heroes 3.

Notre jeune héros Demon avait pourtant recueilli l'étrange FU dans la clandestinité la plus totale, et ce dernier lui promettait lors de son départ interstellaire de revenir le voir 20 ans plus tard. Ce qu'il avait oublier de lui préciser, c'est qu'il reviendrait en compagnie de ses potes délinquants pour s'emparer de la planète en détruisant à peu près tout sur leur passage...

No More Heroes 3 est prévu pour vous rendre daltonien en 2020, exclusivement sur Switch.