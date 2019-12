La-Mulana 1 & 2 a une date de sortie précise sur PS4, Switch et Xbox One

Vous l'avez lu dans le titre en avant-première quasi mondiale : La-Mulana 1 & 2 arrivera au premier trimestre de l'année 2020, histoire de boucler la saison fiscale en bonne et due forme.

En septembre dernier, nous vous rapportions que le titre allait arriver en 2020, sans autre détail plus précis. Eh bien voilà, c'est fait, la France est double championne du monde de foutchebol ! Bref.

La-Mulana 1 et 2 arrivera finalement le 20 mars prochain, sur PS4, Switch et Xbox One.

Rappelons que le jeu regorge de ruines antiques débordant de pièges impitoyables, des énigmes qui titillent vos neurones et des monstres mortels qui vous empêchent d'accéder à de puissants trésors... Ne pouvant compter que sur votre fouet et votre intelligence, parviendrez-vous à triompher des épreuves et à découvrir les secrets que renferment ces ruines ? Je ne sais guère...

En attendant, on vous rappelle le contenu du Collector, au cas où :

Contenu de La-Mulana 1 & 2 - Hidden Treasures Edition :

Le jeu La-Mulana 1 & 2

Boîte collector « Expedition Kit »

Artbook « Hidden Treasures The Tomb of La-Mulana »

Bande-originale sur 2 CDs « La-Mulana 1 & 2 Archaeological Anthems »

Puzzle « Siesta in the Ruins »

Voilà, merci.