Minecraft : Les abeilles débarquent dans une bande-annonce de présentation

La fameuse mise à jour sur les abeilles pour Minecraft est enfin disponible et forcément Mojang et Microsoft ne résistent pas à l'annoncer en vidéo.

La mise à jour 1.15 est donc disponible sur vos machines de guerre et elle concerne l'ajout des abeilles en tant que créature et tout ce qui s'en rapproche. Blocs de miel, ruches, pollinisation etc. Vous pouvez évidemment en découvrir une partie dans la bande annonce ci-dessus.

La dernière grosse mise à jour date d'il y a un an mais malgré tout le développement de contenu est toujours présent. Et vu le succès du jeu on peut s'attendre à ce qu'il dure longtemps. La poule aux oeufs d'or de Microsoft, tout simplement.

Minecraft a 8 ans et est disponible sur PC, Android, iOS, Nintendo Switch, Xbox One et PS4.