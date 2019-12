Ready or Not : Une bêta pour juin 2020 pour le SWAT-like

Ready or Not est un FPS tactique de type SWAT-Like dans lequel on y incarne une équipe d'intervention... du SWAT. Incroyable, non ? Et le jeu en profite pour préciser sa bêta pour l'année prochaine.

Actuellement en phase d'alpha fermée, Ready or Not débarquera en bêta/accès anticipé pour l'année prochaine et plus précisément en juin. Par la même occasion on peut découvrir une toute nouvelle vidéo format teaser (voir ci-dessus).

Le titre est un FPS tactique et il devrait aborder des thématiques particulièrement sombres et sordides comme le trafic d'êtres humains (entre autres). Régulièrement les développeurs donnent des nouvelles du jeu via Reddit. Le jeu possède également une page Steam.

Bref un jeu que l'on suit de près. Et vous ?