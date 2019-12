The Game Awards : Gears of War Tactics se la joue Xcom en vidéo et donne une date

Vous prenez la violence et le coté bourrin de Gears of War, vous saupoudrez le tout de tactique et vous avez droit à un joli gâteau au chocolat du nom de Gears of War Tactics.

Voilà qui devrait peut-être faire apprécier les jeux de stratégie à Romain à la rédaction, Gears of War se décline façon Xcom pour les combats au tour par tour, tout en gardant le coté viscéral et violent de la saga de Microsoft.

On notera en plus dans la vidéo ci-dessus que les graphismes sont particulièrement alléchants et on sent qu'un gros travail a été fait du coté artistique.

Le jeu est prévu pour le 28 avril 2020 sur PC et Xbox One.