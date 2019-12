Not For Broadcast : Un Prologue gratuit pour le simulateur de réalisation télé

Cher amis, un rêve d'enfance peut se concrétiser dès maintenant grâce au dévouement de développeurs britanniques. Jean-Jacques Amsellem, François Lanaud, Pat Le Guen, Fred Godard : faites place, ténors de la réalisation, j'arrive.

À voir aussi : GOG : Les soldes de l'hiver sont arrivées, Wasteland 2 gratuit pendant 2 jours

Attendez, avec Not For Broadcast, il n'est pas question de se mettre en régie et faire toutes les folies souhaitées ? Eh bien non. En réalité, s'il vous place bien dans la peau d'un réalisateur de télévision, vous venez juste d'être nommé, par hasard, après l'avènement au pouvoir d'un gouvernement radical.

Placé dans une décennie que l'on aime tous, les années 80, mais à la sauce dystopique, le projet en Full Motion Video des anglais de NotGames se situe davantage comme une expérience de propagande dans laquelle vous aurez la main sur le montage, la censure, les gros titres, la publicité et le degré de satisfaction des téléspectateurs, qu'il faudra tâcher de faire rire.

L'idée est assez fantastique et l'équipe de développement semble y avoir mis tout son coeur. Et vous pouvez essayer ceci dès maintenant, le prologue de Not For Broadcast étant proposé gratuitement sur Steam.

Le jeu final est prévu pour le 30 janvier prochain. Il se murmure que Poufy s'en sert déjà pour trouver des astuces pour le podcast de la rédaction.