GOG : Les soldes de l'hiver sont arrivées, Wasteland 2 gratuit pendant 2 jours

Il fait froid. La rue s'agite au gré des annonces de notre gouvernement. Et nous sommes quelques-uns à ne pas avoir d'autre choix que rester chez nous... C'est donc le moment idéal pour consommer du jeu vidéo à prix fracassé, pardi !

Jusqu'au 2 janvier 2020 à 15h00, les joueurs avec ordinateur et contents de pouvoir acquérir des jeux sans DRM peuvent se ruer sur les soldes de l'hiver de GOG. Sont annoncées plus de 2500 offres avec des réductions allant jusqu'à -95%.

On trouve par exemple :

À noter que la Collection Ultime Red regroupant Cyberpunk 2077 (en préco, hein, restez tranquilles), The Witcher III : Wild Hunt - Game of the Year Edition, Thronebreaker : The Witcher Tales, The Witcher 2 : Assassins of Kings - Enhanced Edition + The Witcher : Enhanced Edition + The Witcher : Adventure Game se trouve à 87,77 euros.

Mais le plus important, pour les moins fortunés, c'est qu'il est possible de récupérer l'excellent Wasteland 2 gratuitement jusqu'à ce vendredi 13 décembre à 15h00. Pour jeter un oeil et profiter ce que qui peut vous intéresser, direction GOG.