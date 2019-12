State of Play : Ghost of Tsushima tease et donne rendez-vous aux Game Awards

Très remarqué pour son absence en 2019 après nous avoir mis l'eau à la bouche une dernière fois, et de fort belle manière, en 2018, le nouveau jeu de Sucker Punch marqué cette fois par sa présence ce dernier State of Play de l'année.

À voir aussi : Dragon Ball Z Kakarot : On y a rejoué, vers le DBZ solo utlime ? Nos impressions

Mais n'espérez que la vidéo de Ghost of Tsushima diffusée durant l'événement ait fait montre d'altruisme à notre égard. Plutôt que de se livrer sans mesurer ses efforts, tel le samouraï qu'on espérait qu'il, il a préféré apparaître vite fait, en mode ninja, pour reporter le temps des révélations.

Et là, à la fin du teasing, on tourne la tête vers l'ami Geoff Keighley, qui a dans les poches le trailer comple :

As just announced on State of Play, don't miss a world premiere new look at Ghost of Tsushima from @SuckerPunchProd and @playstation during #TheGameAwards on Thursday night live! 👻 pic.twitter.com/KdcjdVc5k8