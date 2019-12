MLB The Show : Fin de l'exclusivité PlayStation, baseball pour tous !

Aux Etats-Unis, le baseball est un sport institutionnel au même titre que le football en Europe. La série des MLB ayant un fort rayonnement au pays de l'Oncle Sam et moins chez nous, elle débarquera également en dehors des consoles estampillés PlayStation à partir de 2021.

C'est par le biais d'un communiqué officiel va Twitter émanant de Sony et MLB que l'annonce du multiplateforme a été faite :

Ce que l'on retient concrètement de ce communiqué c'est le fait que la licence deviendra donc multiplateforme à partir de 2021. Ceci ayant probablement pour but de toucher un plus grand nombre de joueurs. Aucune console n'a été spécifiée pour le moment, mais on se doute largement que cela arrivera sur les consoles Microsoft et probablement Nintendo et même sur PC. Bref, wait & see.

Pour les fans de baseball, cette news est réjouissante, car la licence ne sera plus en exclusivité sur une seule et même machine. Alors, heureux les amis ?