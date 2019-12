Final Fantasy VII et FFVII Remake : Les OST sur vinyles font leur promo en vidéo

Nous vous en parlions en juillet, époque où Thomas, Filipe et votre humble serviteur commencions déjà à économiser, Final Fantasy VII et son très attendu remake verront leurs musiques débarquer sur disques à microsillons classieux. Square Enix les met en avant et ça fait envie, les amis.

Gnagnagna, mais pourquoi s'embêter avec des vinyles alors qu'un bon MP3 ça suffit ? Eh bien tout simplement parce que le son est bien plus riche, plus profond sur ce format. Alors oui, il faut changer de face, faire gaffe à la poussière, avoir procédé à une bonne installation - comme la mise en place d'un pré-ampli pour passer outre l'absence de connexion phono. Mais au final, ça vaut le coup. Genre graaaaave le coup. J'vous l'juuuuuuuuuure !

Et pour le double coffret des Vinyles Final Fantasy VII Remake and Final Fantasy VII, pour peu que vous soyez sensible, ça s'annonce assez surpuissant. Comment le sais-je ? Non mais vous avez le souvenir des compositions originales de Nobuo Uematsu, n'est-ce pas ? Et vous avez tendu l'oreille sur les arrangements entendus jusqu'ici pour le remake ? Non ?

Alors hop, v'là la vidéo qui tombe à pic pour vous nettoyer les oreilles et les enchanter, avec un aperçu du listing des morceaux qui seront inclus sur les deux disques imprimés. On rappelle que ce double album sera disponible officiellement le 31 janvier 2020 et que les précommandes sont toujours là sur le Square Enix Store (à 87,77 euros) ou encore Amazon (61,99 euros).

Final Fantasy VII Remake est lui attendu sur PS4 pour le 3 mars 2020.