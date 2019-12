Pathfinder reprend du service avec le RPG Wrath of the Righteous

Le studio Owlcat Games reprend du service et propose du rab pour Pathfinder avec le très récemment annoncé Pathfinder : Wrath of Righteous. Attention toutefois il ne s'agit pas d'une suite directe.

À voir aussi : Le RPG cartoon Battle Breakers disponible sur PC et smartphones

Pathfinder : Wrath of the Righteous annonce vouloir perfectionner les éléments fondamentaux du premier jeu. Le titre devrait être plus sombre que le précédent et évoquer des sujets plus sérieux.

Tout en proposant notamment une nouvelle zone à découvrir. Oleg Shpilchevskiy, responsable du studio Owlcat Games déclare ceci :

Nous sommes très heureux d'annoncer Pathfinder: Wrath of the Righteous aujourd'hui. Avec notre nouveau jeu, nous nous basons sur tout ce qui rendait Kingmaker agréable et nous y ajoutons de nouvelles choses. Nous avons des bases solides et nous allons repousser les limites du genre CRPG avec notre prochain titre



Nous tenons à remercier tout particulièrement la communauté Kingmaker pour son soutien, car nous n'aurions pas pu créer ce jeu sans elle. Quand Pathfinder: Wrath of the Righteous sera prêt, nous avons hâte de les voir répondre une nouvelle fois à l'appel.

Le jeu sera bien évidemment disponible sur PC mais pour l'instant il n'y a pas de date de sortie ni même une petite bande annonce à se mettre sous la dent.