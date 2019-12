The Witcher sur Netflix : Geralt, Yennefer et Ciri se présentent en vidéos bourrées d'extraits inédits

Il sera bientôt temps de découvrir ce que vaut l'adaptation des nouvelles et romans d'Andrzej Sapkowski sauce Netflix. Bientôt, mais pas tout de suite. En guise de dernier voeu avant la diffusion, la plate-forme de vidéo à la demande vous offre un moment privilégié avec ses protagonistes.

Pour être plus précis, ce sont l'acteur et les deux actrices qui tiendront les rôles principaux de The Witcher qui s'expriment dans les trois vidéos que vous pouvez regarder ci-dessus. Henry Cavill nous décrit Geralt de Riv, Anya Chalotra nous parle de Yennefer et Freya Allan de Ciri.

Tous assis face à la caméra ils nous donnent des indications essentielles sur les caractères de leurs avatars à l'écran, leurs destinées également. Et pour les plus curieux, les connaisseurs de la saga littéraire, ceux qui n'auraient pas peur des spoilers aussi, il y a tout un tas d'extraits qu'on n'avait absolument pas vus jusque là. La promotion est plus que jamais lancée. Eh ouais, faut que ça marche pour qu'il y ait plus que deux saisons.

The Witcher arrive sur Netflix le 20 décembre prochain.