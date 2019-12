eFootball PES 2020 : La saison 2 de l'eFootball.Pro est datée et on connait le casting définitif

Après de longs mois de silence, l'eFootball.Pro League a refait parler d'elle ces dernières heures. Avec l'annonce de son calendrier de compétition. Mais aussi et surtout avec l'annonce des nouvelles équipes participantes, ainsi que de leurs rosters, tout aussi attendus.

De six à dix. Comme pressenti, comme convenu après les annonces des nouveaux clubs partenaires d'eFootball PES 2020, à savoir le Bayern Munich, la Juventus de Turin (licence exclusive à la simulation de football de Konami) et Manchester United, la deuxième saison de l'eFootball.Pro League a vu son casting renforcé par des cadors européens de tout premier plan. Et en plus de ces trois entités du football international, qui viennent se rajouter au Celtic, Nantes, Schalke 04, Boavista, Barcelone et le champion sortant, l'AS Monaco, il faudra également compter sur le club d'Arsenal.

Après des mois de silence radio, la compétition esportive la plus ambitieuse car engageant de vrais clubs de foot professionnels co-organisée par Konami et Gerard Piqué fait enfin son grand retour. Elle reprendra ses droits le 14 décembre à Barcelone, théâtre de la saison 1 dans son intégralité. Est-ce que toute la saison 2 se déroulera dans la ville chère à Piqué ? Il est encore tôt pour le dire. Pour rappel, l'idée de départ était des journées délocalisées dans chacune des villes ou plus exactement chacun des clubs engagés. Cela n'avait pu se faire lors de la première édition, espérons que cela soit le cas pour cette deuxième forcément rallongée avec quatre équipes supplémentaires.

Nouveau format et... nouveaux joueurs aussi

La phase de saison régulière se déroulera sur neuf journées, à raison de deux journées par mois. Entamée le 14 décembre, cette phase se conclura le 18 avril prochain. Les premières informations sur le format sont désormais connues : les matches ne se dérouleront plus sous le format de BO2 mais sous deux matches bien distincts, avec trois points pour le vainqueur, 1 point pour les deux équipes en cas d'égalité... et nada en cas de défaite. La nouveauté est que désormais les matches ne se dérouleront plus en 2 vs 2 mais en 3 vs 3, ce qui devrait réduire le taux de frustration au sein des équipes, avec logiquement l'ensemble des joueurs concernés cette fois.

Les six meilleurs clubs de la phase régulière auront rendez-vous en mai pour la phase finale et le titre de champion. Les premiers rosters ont été annoncés. On connaissait déjà celui de Monaco, renforcé par l'arrivée du jeune prodige français Kilyan Faucheux. On connait désormais du Bayern Munich, 100 % espagnol. Non conservé par le FC Barcelone - qui a engagé un joueur sud-américain et a totalement exploité cette filière pour son équipe avec les arrivées de Saul "The Palma" Chavez, d'"Henrykinho" et de son compatriote brésilien et champion du monde 2017 "Guifera" - le vainqueur de l'Euro virtuel 2016, Alex Alguacil rejoint les rangs bavarois, aux côtés de ses compatriotes José "Josesg" Carlos Sanchez et "Mestre".

Pavel Nedved annonce l'équipe esport de la Juve

La Juventus entra nel mondo #eSports! 🕹⚽



Diamo il benvenuto al Team Juventus, composto da tre giocatori @officialpes professionisti, che prenderà parte alla competizione https://t.co/P1uB7sIOFo organizzata da @Konami ➡️ https://t.co/MznbZ18GDL



Forza ragazzi! 💪 pic.twitter.com/BFi9VAMzfc - JuventusFC (@juventusfc) December 9, 2019

La Juve, elle, sonnera bien italien avec le champion du monde 2018 Ettore "Ettorito" Giannuzzi, Renzo "LoScandalo" Lodeserto et Luca "IlDistruttore" Tubelli pour la défendre. Ces derniers ont eu droit à une sacrée vidéo de présentation, avec la légende du club turinois et actuel vice-président, Pavel Nedved, pour les introniser. On attend encore l'officialisation des effectifs de Manchester United et d'Arsenal, même si notre petit doigt nous dit qu'il devrait sonner... français. Nantes, qui a perdu Alexis "AlexGrd" Garraud ces dernières semaines, doit également annoncer sa nouvelle composition. Bref, les prochaines heures devraient être riches en informations à ce sujet.

En attendant, voici le programme complet de la première journée :

Nantes - Boavista

Schalke 04 - Celtic

Arsenal - Monaco

Manchester United - Bayern Munich

Barça - Juventus

Bref, que du lourd d'entrée ! Et ce sera à suivre sur Gameblog mais aussi très certainement sur la chaine esport ES1, qui avait obtenu les droits de diffusion de la première saison !