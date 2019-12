Les remasterisations de Bayonetta et Vanquish aussi sur PS4 en 2020, voici les précommandes

La semaine dernière, sans tambour ni trompette, on découvrait que deux jeux PlatinumGames édités par Sega fêteraient leur dix ans d'existence sur la dernière console de salon de Microsoft. Celle de Sony est aussi concernée.

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle arrivera sur PS4 le 18 février 2020, en même temps que sur Xbox One. Les précommandes sont d'ores et déjà prévues sur le site officielOn découvre d'ailleurs qu'il ne sera pas question que de versions dématérialisées.

Ces versions des premières aventures de Bayonetta et de celles de Sam Gideon, prévues pour tourner en 4K/60 fps sur PS4 Pro et Xbox One X seront, comme vous pouvez le voir dans notre galerie d'images ci-dessous, réunies dans une compilation en boîte à 39,99 euros déjà réservable sur Amazon (PS4 et Xbox One). Celle-ci sera agrémentée d'un steelbook que Joniwan est déjà, j'en suis sûr, en train d'essayer de chiper par la pensée.

Quelle bonne nouvelle pour celles et ceux qui ne connaissent pas ou voudraient à nouveau s'y mettre dans de bonnes conditions.