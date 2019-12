2K Games annonce l'ouverture d'un nouveau studio qui travaille sur le prochain BioShock

Magnifique nouvelle pour les joueurs ayant été transportés par l'univers créé par Ken Levine. Un nouvel épisode de BioShock est officiellement sur les rails, dans une toute nouvelle entité.

2K Games a communiqué ce lundi 9 décembre 2019 sur l'ouverture de Cloud Chamber, un nouveau studio dont le premier projet est une nouvelle itération de BioShock, série acclamée et partie comme une voleuse depuis le fantastique DLC de BioShock Infinite, Tombeau sous-marin.

La structure, scindée en deux bureaux, l'un à Novato en Californie et l'autre à Montréal, au Québec, est dirigée au global par Kelley Gilmore, qui avait, en 2018, avant toutes les annonces, avec une offre d'emploi, laissé entendre que le projet serait un Triple A avec une composante multijoueur.

We are looking for a Senior Multiplayer Designer to work on our unannounced, triple-A, larger-than-life game at 2K in Novato, CA. Spread the word! Details here:https://t.co/DvupqHex6M