The Elder Scrolls Legends : Bientôt la fin du jeu de cartes en ligne ?

Nouveau coup dur pour Bethesda : il semblerait que The Elder Scrolls : Legends soit loin d'être un succès et l'éditeur vient de procéder à une annonce sur Reddit qui laisse pense que le glas va bientôt sonner pour ce jeu de cartes en ligne.

C'est donc tout simplement sur Reddit que Bethesda a publié une nouvelle à propos de son jeu de cartes The Elder Scrolls : Legends.

En effet on apprend que le développement du jeu est mis en pause pour une durée indéterminée. Et très clairement ce n'est pas du tout bon signe.

Voici une traduction du message dans son intégralité :

Nous aimerions vous fournir des nouvelles à propos de Legends en ce qui concerne le nouveau contenu. Notre feuille de route précédente indiquait que nous publierions un autre pack cette année.



Nous avons décidé de mettre en veille tout nouveau développement ou lancement de contenus à l'avenir. Cette décision n'affectera en aucune façon la publication et le développement de la version spécifique à l'Asie de Legends qui est exploitée séparément.



D'ici là, vous pouvez toujours télécharger et jouer à Legends sur toutes les plateformes existantes et concourir en ligne ainsi que dans les modes solo. Nous continuerons également à soutenir le jeu avec des cartes de récompenses mensuelles et des événements réguliers dans le jeu.



Toutefois, les nouvelles extensions et autres contenus futurs ne sont plus en cours de développement. Nous continuerons d'assurer un soutien continu en matière "d'entretien". Pour vous remercier tous d'avoir soutenu Legends ces dernières années, et de continuer à jouer avec nous, nous offrons The Tamriel Collection - un assortiment de nouvelles cartes à trois attributs et plus - à tous les joueurs gratuitement lors de leur prochaine connexion.



Nous sommes extrêmement reconnaissants de travailler sur The Elder Scrolls : Legends, de vous avoir comme communauté, et nous apprécions sincèrement l'amour et le soutien que vous nous avez donné.

Ça sent mauvais mais on saluera tout même le message particulièrement respectueux de la part de Bethesda.

The Elder Scrolls : Legends est disponible sur PS4, Xbox One, iOS, Android et PC.