Solatorobo : Le patron de CyberConnect2 s'exprime sur l'éventualité d'un remake

Si certaines licences ne manqueraient pour rien au monde leur juteux rendez-vous annuel destiné à faire les poches des fans plus ou moins crédules, pour d'autres, il convient de faire preuve d'une patience quasi monacale. Et non, il ne sera pour une fois pas question des rocambolesques aventures de Ryo Hazuki.

Le tout premier jeu de CyberConnect2, aujourd'hui bien connu pour essorer la licence Naruto jusqu'à la dernière goutte de chakra, avait marqué les esprits de toute une génération de joueurs. Tail Concerto, sorti en 1998 sur PlayStation première du nom, profitait du trait du mangaka Nobuteru Yūki pour nous narrer les aventures d'un officier canin, Waffle Ryebread, sorte de précurseur de la Pat'Patrouille d'inspiration Miyazakienne.

Après plusieurs rejets, le studio japonais était parvenu à accoucher d'une suite spirituelle, Solatorobo : Red the Hunter, sortie sur DS en 2010. Et si l'on sait que CybrConnect2 oeuvre déjà sur un troisième épisode de la courte série Little Tail Bronx baptisé Fugue on the Battlefield (dont nous vous avons déjà parlé ici), le patron du studio Hiroshi Matsuyama, qui prend souvent la parole face caméra afin de répondre aux nombreuses questions des joueurs, est revenu sur la possibilité d'un remake de l'épisode portable :

Bien sûr, cette possibilité existe. Mais comme vous le savez, Solatorobo était un jeu exclusif à la Nintendo DS, une console qui proposait deux écrans. [...] Techniquement, ce serait assez difficile de porter le jeu sans un hardware qui le prendrait en compte. Si nous arrivons à reproduire l'écran tactile de Solatorobo pour l'intégrer à la partie inférieure d'un seul écran, ce serait possible, mais il faudrait vraiment tout refaire.

Au-delà de l'aspect technique, il semblerait que l'aura de la série ne soulève pas suffisamment les foules pour s'atteler à ce vaste chantier :

Les ventes du jeu n'ont pas été extraordinaires : au total, nous avons du vendre 100.000 exemplaires. Combien peut-on espérer en écouler avec un remake ? [...] Comme beaucoup de jeux sortis uniquement sur DS et 3DS, nous aimerions bien proposer une version HD uniquement dématérialisée.

Difficile, dans ces conditions, d'imaginer un retour en grâce de Solatorobo... A moins que Fugue on the Battlefield ne connaisse un succès retentissant ? Il faudra pour cela attendre sa sortie sur consoles et PC, prévue quelque part en 2020.