Kingdom Hearts 3 : Un trailer du DLC Re:Mind en fuite, avec du Final Fantasy et des dates

Ce samedi 7 décembre 2019, il fallait être sur YouTube au bon moment. Square Enix a en effet laissé glisser par erreur une bande-annonce pour l'extension à venir de Kingdom Hearts III capable de surexciter les inconditionnels de la série.

De nouveaux détails de Kingdom Hearts III - Re:Mind, ça vous dit ? Alors n'hésitez pas et installez-vous confortablement pour découvrir une bande-annonce qui a été dégainée un peu trop vite et tout aussi rapidement remise en privé sur la page officielle sur laquelle elle était apparue.

Elle confirme que cette extension sortira le 23 janvier 2020 sur PS4 et le 25 février 2020 sur Xbox One. Et, en plus de prophétiser une Kairi jouable, annonce plusieurs retours de personnages issus de la saga Final Fantasy. Ce sont Aerith, Yuffie et Leon (Squall de Final Fantasy VIII) que l'on voit donc subrepticement discuter de leur enquête concernant la disparition de Sora. Ce même Sora qui va croiser la route du mystérieux Yozora, drôle gus aux yeux vairons qui partage plus d'un point commun avec un certain Noctis de Final Fantasy XV...

Kingdom Hearts III est disponible sur PS4 et Xbox One.

[Via]