Suivez le dernier State of Play de 2019 ce mardi 10 décembre à partir de 15h00

Avant les Game Awards et une période de fêtes de fin d'année qui devrait mettre le game en pause pour quelques jours, Sony va se fendre d'un de ses "PlayStation Nintendo Direct", comme dirait Eurogamer. Une émission que vous pourrez suivre ici.

Si les trains, métros et bus sont soit à l'arrêt soit complètement bondés et vous obligent à rester chez vous, pas d'inquiétude. PlayStation a l'intention de vous transporter avec des annonces et de nouvelles infos en pagailles. Enfin, autant qu'on peut en caser dans une émission d'un peu plus de vingt minutes.

Le State of Play de ce mardi 10 décembre 2019 sera à suivre ici à partir de 15h00 pétantes. Que nous réserve Sony ? Les surprises seront-elles nombreuses ? Resident Evil 3, dont l'existence a été révélée, passera-t-il une tête ? The Last of Us Part II viendra-t-il aussi nous époustoufler une fois de plus ? Ghost of Tsushima donnera-t-il des nouvelles ?

Une chose est sûre, il ne faudra pas être loin de son écran pour savoir ce que nous réserve le constructeur japonais pour 2020...