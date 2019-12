Ghostbusters 3 : Les premières images et le titre officiel du film sont là

Alors que les fans de Ghostbusters attendent avec une impatience non dissimulée la mise en ligne de la bande-annonce du prochain film, de toutes nouvelles informations concrètes à son sujet viennent d'être révélées. Le voile autour de ce troisième épisode commence enfin à être levé.

C'est le site du magazine américain Vanity Fair qui a obtenu l'exclusivité des premières photos et informations au sujet de celui que l'on surnommait jusqu'à présent Ghostbusters 3. Le film, qui s'appellera (en Amérique du Nord au moins) Ghostbusters : Afterlife, racontera l'histoire d'une famille déménageant dans une petite ville de l'Oklahoma après que, Callie (Carrie Coon), la mère célibataire de cette même famille ait hérité d'une vieille ferme de son père qu'elle n'a pas connu.

D'après Jason Reitman, le réalisateur du film et fils du réalisateur des deux premiers Ghostbusters, cette nouvelle aventure est connectée au "Manhattan Crossrip de 1984," autrement dit les événements racontés dans le premier SOS Fantômes. Ce même Jason Reitman confirme que Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver et Annie Potts seront tous dans le film mais leur impact sur l'intrigue est tenu secret pour le moment. Selon l'article de Vanity Fair, Ghostbusters : Afterlife traite de "regrets vis-à-vis du passé, de culpabilité à propos de moments gâchés et d'affaires non-résolues."

La cinéaste explique que la famille commence à comprendre son lien aux Ghostbusters originaux après son arrivée dans la vieille ferme. Trevor, fils de Callie et passionné de mécanique (Finn Woldhard), et Phoebe, sa fille quant à elle férue de sciences (Mckenna Grace), vont découvrir l'identité de leur grand-père et devoir déterminer s'ils sont prêts à enfiler les proton packs ou non. Si l'identité de ce grand-père n'a pas été révélée pour le moment, il laisse entendre que l'apparence de ces nouveaux personnages contient des indices à ce sujet.

Tandis que Trevor va découvrir une Ecto-1 bien mal en point dans la grande de la ferme, Phoebe va quant à elle mettre la main sur un PKE Meter (le détecteur de fantômes). En parallèle à ça, Phoebe va se prendre de passion pour les mystères qui entourent sa nouvelle ville et les bruits qui sortent d'une mine abandonnée. Accompagnée d'un camarade de classe, elle va s'approcher de cette dernière malgré les panneaux d'interdiction.

Si la grande majorité du monde a oublié ce qui s'est passé en 1984, et que les plus jeunes ne sont pour certains même pas au courant de ce qu'étaient les Ghostbusters, M Grooberson l'instituteur des cours d'été auxquels assiste Phoebe (incarné par Paul Rudd) était enfant lorsque les événements de Manhattan se sont produits et est passionné par ce sujet. S'il va révéler avec joie aux enfants tout ce qu'il sait, il n'est pas au bout de ses surprises.

Vanity Fair révèle que la première bande-annonce de Ghostbusters : Afterlife sera mise en ligne lundi prochain. En attendant, les toutes premières photos du film sont disponibles dans notre galerie ci-dessous. Ghostbusters : Afterlife sera dans les cinémas français le 19 août prochain.