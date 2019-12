Indie World : The Survivalists annoncé en vidéo par Team 17

Après The Escapists, jeu dans lequel le but était de se tirer d'une prison le plus intelligemment du monde, Team 17 a présenté ce soir The Survivalists, dans la même veine, mais dans un monde bac à sable avec des singes savants un peu esclaves.

À voir aussi : Nintendo Switch : Revivez le dernier Indie World Showcase (REPLAY)

Team 17 a donc annoncé aujourd'hui The Survivalists, un jeu de bac à sable de survie dans l'univers de The Escapists. Et ça c'est plutôt la classe pour celles et ceux qui vénèrent cet univers tout en pixels apparents.

Avec des îles regorgeant de vie et d'ennemis bien retors, The Survivalists se déroule dans un "monde riche qui ne s'arrête jamais", avec un cycle jour / nuit, tout un tas d'animaux zarbis, y compris des sangliers, des grands chats et des requins, ainsi que des êtres étranges pros du combat. Mais ce n'est pas tout, car pour survivre mieux il est aussi possible d'avoir un système qui permet aux joueurs de former la population locale de singes à rassembler des ressources, à construire des structures ou même à combattre les menaces.

Il existe aussi un système d'artisanat chiadé et complet qui propose des objets et des armes à débloquer et à développer.

Il débarquera sur Nintendo Switch , PlayStation 4, Xbox One et PC en 2020 en version numérique mais également sur toutes ces machines sauf PC, en version boite.