Minecraft détrône Fortnite sur YouTube et fait des milliard de vues

À l'occasion du YouTube Rewind, qui revient chaque année désormais sur les meilleures vidéos sur la plateforme de Google, ce fut l'occasion de dévoiler les moments marquants mais aussi d'en apprendre plus côté chiffres.

On apprend ainsi que Minecraft se glisse au sommet du top dans les jeux les plus regardés en 2019 avec... 100,2 milliards de vues. Un chiffre colossal quand on sait que Fortnite ne fait "que" 60,9 milliards de vues et GTA V (toujours là quand on ne l'attend pas) 29,9 milliard de vues.

C'est tout simplement ahurissant la longévité d'un jeu comme Minecraft alors que le titre est tout de même sorti en 2011 (2009 si l'on compte les phases de bêta). D'autant que le gros bébé de Mojang continue de fréquemment recevoir des mises à jour. Une véritable poule aux oeufs d'or pour Microsoft qui a eu le nez creux lors de son rachat en 2014, certes réglé à prix d'or.

D'ailleurs sachez que très bientôt le jeu va recevoir une mise à jour sur les abeilles.