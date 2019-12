Googe Stadia propose enfin l'achat de jeux par navigateur

Comme nous l'avions vu lors de notre test Google Stadia proposait de se procurer les jeux uniquement via l'application sur smartphone. Conscient que c'était totalement absurde, Google a rectifié le tir.

Désormais il est possible d'acheter des jeux via son navigateur de manière tout à fait classique. C'est via un tweet du compte officiel de Stadia que l'on apprend l'information :

Finding your favorite games just got easier! The Stadia store is rolling out on web, giving you a new way to browse and buy your favorite games right from your Chrome browser on desktop. Check it out today!