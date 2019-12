NHL 20 : Snoop Dogg arrive aux commentaires sans nous enfumer

Si le personnel politique a réussi à faire du débat un travail à part entière, dans le petit monde de la musique aussi, les artistes se clashent parfois à grands renforts de punchlines plus ou moins déguisées. Aujourd'hui, le père Snoop Dogg en place une pour le très hexagonal Gérald de Palmas, et sa seule et unique vie...

Car entre des featurings à tout va, des tirades sur Electronic Arts ou l'entretien de son jardin destiné à partir en fumée, Snoop Doggy Dogg, celui que l'on ne se lasse pas d'attendre, est sur tous les fronts. Après avoir intégré l'une des équipes de Madden NFL 20, l'adepte du Doggystyle figurera également au casting des commentateurs de NHL 20, comme en atteste la vidéo du jour.

Le Doggfather posera ainsi son flow si reconnaissable en jeu, mais ce ne sera pas une première pour l'artiste aux nombreuses casquettes, puisqu'il s'est déjà livré à cet exercice dans notre monde bien réel en début d'année, lors d'un match opposant les Los Angeles Kings aux Pittsburgh Penguins.

Et comme le poulain de Dr. Dre aime bouger tant qu'il est encore chaud, il sera également jouable sur le terrain, bâton à la main, le reste au bec. Quelle classe.

NHL 20 est disponible sur PlayStation 4 et Xbox One, et notre test en bonne et due forme est toujours en ligne ici-même.