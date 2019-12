PS5 : Sony ne rejette pas l'idée du PS5 Pro, la PS4 Pro était un test

Si le PlayStation Plus sur PS3 a servi de test implicite au PlayStation Plus sur PS4, il semblerait que la PS4 Pro pendant la génération PS4 a permis à Sony de tester les réactions du marché à l'approche de la PlayStation 5. C'est en tout cas ce qu'un ponte de Sony Interactive Entertainment a récemment déclaré.

Comme indiqué précédemment, le magazine américain Game Informer a accordé sa dernière couverture aux 25 ans de PlayStation. En complément de ce dossier, Game Informer a publié un article rétrospectif sur les consoles de Sony. Dans le passage consacré à la PS4 Pro, Masayasu Ito, le vice-président exécutif en charge de l'ingénierie hardware, explique que cette dernière pourrait avoir un impact sur la stratégie de Sony pendant la génération PS5 :

Par le passé, le cycle de vie pour une nouvelle plate-forme était de 7 à 10 ans. Mais vu le développement et l'évolution très rapide de la technologie, il est dans les faits davantage question d'un cycle de six à sept ans. Et en plus de ça, nous ne pouvons pas pleinement suivre ce développement rapide de la technologie.



Par conséquent, notre raisonnement vis-à-vis de la PS5 est que cette dernière aura un cycle d'environ six à sept ans. Et si nous disposons d'un cycle de vie de cette durée nous devrions avoir la possibilité d'apporter des changements au hardware et d'y incorporer des avancées technologiques. Le test derrière ce raisonnement était la PS4 Pro qui a été commercialisée à la moitié du cycle de vie de la PS4. Si Sony juge l'essai PS4 Pro concluant, ce que Masayasu Ito ne dit pas dans l'article de Game Informer mais qui a été indiqué par des représentants de Sony dans diverses interviews, il ne paraît farfelu qu'une PS5 Pro débarque fin 2023 ou un peu après. En effet, la PlayStation 5 est officiellement prévue pour la fin de l'année prochaine.

Avez-vous acheté une PS4 Pro ? Si oui, qu'en avez-vous pensé ? Regrettez-vous votre achat ? Si Sony commercialise une PS5 Pro, serez-vous au rendez-vous ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.