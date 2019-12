Beyond a Steel Sky : Le prochain Charles Cecil annonce son report à l'année prochaine

Les spécialistes du calendrier grégorien que vous êtes forcément tous un peu ne le savent désormais que trop bien : nous sommes sur le papier au mois de décembre 2019, l'occasion de se rappeler que bon nombre des titres prévus un temps "fin 2019" ne pointeront finalement pas le bout de leur nez. C'est le cas de Beyond a Steel Sky de Charles Cecil.

Et dans la longue liste des "vous les retrouverez finalement l'année prochaine", nous découvrons aujourd'hui sans grande surprise que le prochain jeu de Charles Cecil ne sera pas non plus au fameux rendez-vous de nos promesses, et repousse officiellement sa sortie à 2020, comme vient de l'affirmer le studio Revolution :

Depuis le début, notre vision a été de faire de Beyond a Steel Sky notre aventure la plus ambitieuse à ce jour. Nous avons réinventé des innovations conceptuelles remontant à nos premières aventures.

Nous sommes heureux d'annoncer que cette vision est sur le point de se concrétiser, mais - comme vous l'aviez peut-être remarqué, la date de sortie initiale était fixée à la fin de 2019. En raison de la nécessité de prolonger la période de développement, nous pouvons maintenant confirmer que le lancement de Beyond a Steel Sky aura lieu quelques mois plus tard, en 2020.

Au vu de l'avancée du titre lors de sa toute première présentation à l'occasion de la Gamescom 2019, nous ne ferons pas semblant d'être surpris.

Gageons que ces quelques mois de gestation supplémentaires permettront à Charles "C" et son équipe de livrer une suite digne de ce nom aux premières aventures de Robert Foster, qui remontent tout de même à 1994.

Vous pouvez donc attendre quelques petits mois de plus, non ?