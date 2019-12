Control bientôt sur le Xbox Game Pass selon Phil Spencer, Remedy répond [MAJ]

Microsoft a listé plus tôt cette semaine les jeux qui viennent faire grossir le catalogue du Xbox Game Pass en ce mois de décembre 2019. Et si Control ne figure pas sur cette liste, il pourrait arriver prochainement sur le service de Microsoft. C'est en tout cas ce qu'a indiqué Phil Spencer pour le moins explicitement.

[Mise à jour 18h24] : Remedy vient de publier un tweet dans lequel il affirme que les informations données par Phil Spencer sont "incorrectes" et qu'il n'a pas d'annonce à faire concernant le Xbox Game Pass "pour le moment." À quelques jours de Noël, Remedy espère certainement que les déclarations de Phil Spencer ne causeront pas de tort aux ventes de Noël de dernière minutes du jeu. Il paraît peu probable que Phil Spencer ait sorti cette information de son chapeau. Le patron de Xbox a certainement parlé trop vite en revanche.

Control sera prochainement ajouté au Xbox Game Pass. L'information est on ne peut plus solide puisqu'elle a été donnée par Phil Spencer. Le patron de Xbox a récemment participé à un stream ExtraLife diffusé sur Mixer et c'est au cours de ce dernier qu'il a révélé cette information :

J'ai trouvé que Control était très bon mais il n'a pas atteint assez de joueurs. Je suis donc content de le voir arriver dans le Game Pass. J'espère que plus de gens y joueront de cette manière. Malheureusement pour les abonnés au Game Pass pressé de s'essayer à Control, sa date d'ajout au catalogue du service n'a pas été révélée par Phil Spencer. À noter que Remedy a récemment déclaré que même si Control n'a pas atteint le sommet des charts, ses ventes régulières sur la durée et son budget de développement raisonnable (30 millions de dollars) font que le studio n'est pas dans une situation délicate. De plus, si le studio finlandais accepte d'intégrer son jeu au Game Pass, c'est qu'il y trouve son compte financièrement.