Dragon Quest Heroes I-II pourrait arriver en Occident, deux ans après sa sortie japonaise

L'affaire remonte désormais tellement que nous aurions bien fini par complètement l'oublier : lors du lancement japonais de la Switch, Square Enix ne perdait pas une minute pour faire les poches des joueurs insulaires en dégainant habilement la compilation des deux épisodes de Dragon Quest à la sauce Musō sur une seule et même cartouche.

Assez habilement baptisée Dragon Quest Heroes I·II, cette compilation est jusqu'à présent restée inédite à l'archipel, bien que les deux titres concernés soient disponibles séparément sur PlayStation 4.

Mais des rumeurs persistantes laissaient ces derniers jours espérer les fans du crossover, puisque la compilation s'apprêterait à débarquer sur nos côtes, plus de deux ans et demi après sa sortie initiale. Aujourd'hui, nous découvrons que le revendeur en ligne grec The Console Club a bel et bien mis en ligne une version occidentale du jeu, flanquée de son logo PEGI, et disponible dans notre galerie d'images. Ce même site avait notamment fait fuiter l'arrivée d'Assassin's Creed : The Rebel Collection sur la même Switch quelques jours avant son officialisation par Ubisoft.

De là à imaginer une annonce dans les jours ou semaines à venir concernant l'arrivée de Dragon Quest Heroes I-II chez nous, il n'y a qu'un pas... Rappelons toutefois que la version dématérialisée dévorera sans ménagement la mémoire interne de votre console, comme nous vous l'expliquions à l'époque.