Devil May Cry Pinnacle of Combat s'offre enfin une bande-annonce

Les fans de Devil May Cry les plus au fait de l'actualité de la licence savent que Devil May Cry : Pinnacle of Combat est en développement depuis deux ans. Mais mis à part quelques images, ils n'ont pas vu grand chose du jeu. Il est donc grand temps de découvrir sa première bande-annonce.

Il y a deux ans, nous vous informions de l'annonce faite en Chine par Capcom de l'arrivée prochaine d'un certain Devil May Cry : Pinnacle of Combat. Et depuis, plus rien (ou presque). Le projet est cependant loin d'être annulé et l'éditeur japonais et le développeur du jeu, Yunchang Games, viennent de le rappeler au bon souvenir des joueurs.

En effet, une nouvelle bande-annonce du jeu mobile vient d'être diffusée. Capcom et Yunchang Games ont par ailleurs confirmé que le jeu sortira sur les smartphones chinois en 2020 et qu'une bêta aura lieu avant la sortie du jeu en bonne et due forme.

Pour info, Devil May Cry : Pinnacle of Combat est un Hack 'n Slash se déroulant dans la même mythologie que la série originale de Capcom. Ce jeu mobile reprendra par ailleurs des éléments des différents épisodes.

À l'heure où sont écrites ces lignes, on ne sait pas si une sortie du jeu en occident est prévue.