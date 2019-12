Xbox Scarlett : Au moins une console désormais dans la nature

Ce n'est un secret pour personne, des personnes triées sur le volet ont généralement accès aux nouvelles consoles bien avant leur commercialisation. Quand on est le grand patron de Xbox, il est logique de faire partie des tous premiers servis.

Dans un tweet récemment publié sur son compte personnel, Phil Spencer a révélé qu'il dispose chez lui depuis peu d'une Xbox Scarlett. Même s'il a certainement la possibilité d'essayer des versions non-définitives de jeux Scarlett, il a surtout tenu à souligner que grâce à la rétrocompatibilité de la console, il peut déjà se connecter aux services et jeux de la Xbox One via la Scarlett :

And it's started....this week I brought my Project Scarlett console home and it's become my primary console, playing my games, connecting to the community and yes, using my Elite Series 2 controller, having a blast. Great work by the team, 2020 is going to be an incredible year. - Phil Spencer (@XboxP3) December 4, 2019

Et c'est parti... Cette semaine, j'ai rapporté ma console Project Scarlett à la maison et elle est devenue ma console principale. Je m'éclate en jouant à mes jeux, en me connectant à la communauté et, oui, en utilisant ma manette Elite Series 2. Excellent travail de la part de l'équipe, 2020 va être une année incroyable. À noter qu'il est certainement question d'une console debug et non pas d'une version commerciale. Rien ne permet de savoir pour le moment si d'autres personnes ont également accès à une Xbox Scarlett. Mais il ne serait pas improbable que d'autres pontes de Microsoft en aient également une.

Aucune photo de la Xbox Scarlett ou de son kit de développement n'a en tout cas fuité pour le moment. Plus le temps passe plus les chances de fuites augmentent (les différents modèles de Xbox One sont apparus sur la toile avant leur annonce officielle).