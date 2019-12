Star Ocean First Departure R rappelle toutes ses nouveautés dans une vidéo de lancement

S'il est un genre qui se permet toutes les pirouettes et autres transgressions sémantiques, c'est bien celui du jeu de rôle japonais. Grâce à ses armées de fans fidèles et dévoués, la série Star Ocean se permet par exemple aujourd'hui de lancer en grande pompe le remaster du... remaster. Dingue, ça.

À voir aussi : Square Enix dévoile son line-up du Jump Festa, Final Fantasy et Dragon Quest à l'honneur

C'est en effet aujourd'hui que débarque Star Ocean First Departure R, la version revue et agrémentée de Star Ocean First Departure, sorti sur PSP en 2008 chez nous, et qui s'entendait déjà comme un remaster de Star Ocean tout court, sorti sur Super Famicom en 1996. Quand même.

Et pour rappeler que cette nouvelle version propose tout de même quelques atouts dans sa manche, comme une vitesse de déplacement accélérée, trois doublages différents et deux styles visuels qui le sont tout autant, Square Enix dégaine aujourd'hui le petit spot de pub qui va bien, entre tradition et modernité comme dirait l'autre.

Star Ocean First Departure R est donc disponible dès aujourd'hui sur PlayStation 4 et Switch, et vous pouvez déjà lire l'avis de notre cher Filipe concernant cette troisième variation sur un même thème !