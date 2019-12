Minecraft va déployer sa grosse mise à jour sur les abeilles, et ça pique

Minecraft continue toujours de recevoir régulièrement des mises à jour et la prochaine d'entre elles que la communauté attendait de pied ferme, est celle qui concerne nos amies les abeilles.

À voir aussi : Minecraft : Le Vatican prépare son propre serveur

Dès le 11 décembre prochain, la mise à jour Abeille va donc être déployée. Celle-ci permet notamment d'ajouter de nouveaux blocs dont les ruches, les nids d'abeilles, etc. Bien entendu l'abeille fait aussi son arrivée en tant que nouvelle créature.

Créature neutre, elle peut attaquer en essaim en cas de provocation. Comme la mise à jour est tout de même assez massive, Mojang va organiser 3 streamings successifs le 6, 7 et 8 décembre 2019 afin de tout expliquer en détails. Les liens seront donnés sur le compte Twitter officiel et via bien entendu le site officiel.

Curieusement les lives concernent les US, le Brésil et l'Australie et non l'Europe. Un choix marketing plus que douteux quand on connaît le succès du jeu sur le vieux continent. Dans tout les cas en temps qu'européen vous pouvez bien évidemment y avoir accès aussi mais les horaires ne seront pas forcément optimales pour nous autres.

La mise à jour sort le 11 décembre prochain sur toutes les machines.