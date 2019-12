The Crew 2 est à nouveau gratuit pour quelques jours

Toujours dans les bons coups, Ubisoft profite de sa bonne connaissance du calendrier français pour adapter son offre aux turpitudes de notre époque. Alors que les routes de France (et peut-être de Navarre, on ne sait pas) sont aujourd'hui plus dégagées qu'à l'accoutumée, voilà que le géant français lève gentiment les barrières des péages numériques.

Après avoir déjà rendu son dernier jeu de course date gratuit au printemps dernier, Ubisoft profite de ce weekend où bon nombre d'entre vous resteront calfeutrés chez eux pour rendre The Crew 2 à nouveau gratuit. Et comme la liberté n'attend généralement pas, le jeu de course qui change de bolides comme de chemise est accessible pour pas un rond dès aujourd'hui, et jusqu'au 8 décembre, ce qui vous laisse donc quelques jours en profiter.

Proposé sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, cet essai gratuit de The Crew 2 s'accompagne évidemment d'une réduction sur les différentes éditions numériques disponibles. À bon entendeur, donc.