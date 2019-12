Vanquish arrive remasterisé sur Xbox One

Revenu sur steam de façon glorieuse en 2017, Vanquish va, selon toute vraisemblance, se diriger en version améliorée vers la Xbox One début 2020.

À voir aussi : PS5 : Le jeu de Bluepoint (Shadow of the Colossus) est celui dont le studio est le plus "fier"

Conçu par Shinii Mikami, père de Resident Evil, avec l'aide de PlatinumGames, Vanquish appartient à cette catégorie de jeux d'action complètement débridés qu'il est toujours plaisant de faire et refaire lorsque l'on souhaite se défouler.

Paru initialement en 2010, ce TPS survolté édité par Sega sera de retour le 17 février 2020 sur Xbox One, comme l'affiche (volontairement ?) depuis peu le Microsoft Store. Cette réédition n'a pas de rapport avec le programme de rétrocompatibilité dans lequel le jeu est inscrit depuis l'an dernier et, à l'instar de la version Steam de 2017, s'affirme comme une remasterisation. Comprenez que Vanquish s'y affichera plus beau et plus propre que jamais et que les possesseurs de Xbox One X pourront ressentir la surpuissance de Sam Gideon en 4K et 60 fps. Voilà une bonne nouvelle.

[Via]