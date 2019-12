Gwent The Witcher Card Game : Les versions consoles bientôt abandonnées

Après avoir sorti son jeu de cartes tiré de The Witcher III sur iOS, et avant son arrivée sur Android, CD Projekt RED a annoncé son retrait prochaix Gwent des consoles de salon.

C'est une bien mauvaise nouvelle qui arrive sur le jeu de cartes de Gwent : The Witcher Card Game. Les joueurs consoles ont désormais six mois pour migrer leur compte sur le client GOG, qui supporte les versions PC et mobile du jeu. L'éditeur a choisi de sacrifier les plateformes Xbox One et PS4 pour se concentrer sur iOS et Android.

À partir de la semaine prochaine, plus aucune mise à jour ne sera implémentée sur les serveurs Xbox One et PS4. Et dès aujourd'hui, les transactions payantes ne sont plus disponibles. Tous les éléments de progression pourront être repris, ou presque : les joueurs sur PS4 perdront toutes leurs poussières de météorite. C'est donc le moment pour eux de vider leur compte !

Dès le 9 décembre, et jusqu'au 6 juin prochain, les joueurs sur PS4 et Xbox One auront le choix d'enregistrer leur compte sur la plateforme GOG pour récupérer leur progression sur PC et iOS.

Le 29 octobre, deux ans après son arrivée, Gwent débarquait enfin sur mobile, mais seulement sur iOS. Pour ce qui est d'Android, aucune information n'a encore été donnée sur une fenêtre de sortie.