Arcade Archives : Un bon vieux shoot'em up arrive dès demain sur PC et consoles

Autrefois faiseur de roi, le genre du shoot'em up est aussi doucement que sûrement tombé en désuétude, progressivement dévoré par les platformers, et aujourd'hui par les TPS pan-pan boum-boum, pourvu qu'ils soient jouables en ligne.

Mais on peut une fois de plus compter sur la gamme Arcade Archives pour venir souffler sur notre nuque le vent glacial de l'hiver qui arrive, mais aussi celui de la nostalgie. Et les fans du genre ont de quoi se réjouir en ce moment, puisqu'après l'annonce de Fantasy Zone sur l'eShop de la Switch, voici que le classique TwinBee s'annonce également sur les boutiques en ligne.

Ainsi, que vous jouiez sur PC, PlayStation 4, Switch ou Xbox One, vous pourrez dès demain vous (re)procurer ce shoot'em up vertical sorti en 1985 sur arcade, et ainsi renouer avec les plaisirs simples d'un temps jadis. Alors, heureux ?