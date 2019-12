In The Valley of Gods : Le développement est officiellement à l'arrêt mais pas annulé

Le lundi au soleil, c'est une chose que l'on aura jamais, paraît-il.En tous cas, ce n'est pas dans la vallée des Rois de l'Égypte Antique que cela risque d'arriver, et pour une fois, ce n'est pas la faute du réchauffement climatique.

À voir aussi : TEST de Life is Strange 2 Episode 5 : Fin de route sans déroute

Pour tout vous dire, nous avions bien peur de devoir un jour ou l'autre vous faire part de la bien mauvaise nouvelle du jour. Si vous suivez l'actualité avec l'assiduité d'un chômeur en fin de droit aux ateliers de Pole Emploi, vous savez que le sort d'In The Valley of Gods est comme qui dirait dans la balance, depuis que nous avons découvert que le jeu forcément très attendu de Campo Santo avait disparu des biographies de ses quelques membres.

L'acquisition du studio californien par Valve avait laissé pensé que le développeur de Firewatch aurait ainsi mis la main à la pâte, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agirait du récemment annoncé Half-Life : Alyx.

Mais aujourd'hui, le co-fondateur du studio Jake Rodkin est venu crever l'abcès auprès de nos confrères de Polygon, par le biais de cette déclaration :

Pour les fans qui attendent avec impatience In the Valley of Gods, il est évident que l'optimiste "2019" affiché à la fin de la bande-annonce de lancement ne sera pas respecté. En fin de compte, Valve nous prend beaucoup de temps. Mais oui, les développeurs de l'ancienne équipe de Campo Santo ont rejoint d'autres projets chez Valve, notamment Half-Life : Alyx.



Comme vous pouvez l'imaginer, notre expérience dans le genre aventure à la première personne est recherchée. Vous entendez sans doute beaucoup parler de la manière dont vous pouvez y travailler sur ce que vous voulez. Il s'avère que c'est vrai et qu'il y a beaucoup à faire. Au fur et à mesure que nous nous sommes intégrés à Valve, il est devenu évident qu'il restait bien du travail sur Half-Life : Alyx. Certains d'entre nous ont commencé à donner un coup de main et sont depuis passés à plein temps dans le projet à l'approche de son lancement.



De même, certains anciens de Campo Santo travaillent sur Dota Underlords, d'autres sur Steam, etc... Donc, pour répondre à votre question : à ce jour, le développement de In the Valley of Gods est suspendu, mais je pense qu'il s'agit d'un projet sur lequel les gens pourront et vont retravailler. Et lorsque cela se produira, nous vous en tiendrons informés.

Vous voici donc prévenus : pour arpenter les tombes des anciens grands de ce monde, il faudra donc prendre son mal en patience. Vous le sentez arriver le portage sur Valve Index ?