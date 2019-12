Contra Rogue Corps : Un nouveau DLC à la sauce 2D arrive pour recoller les morceaux

C'est peu dire que notre première prise en main du Contra nouveau nous avait plutôt donné envie de le résilier, et d'oublier que Konami crachait comme un malpropre sur l'héritage plusieurs fois décennal de ce classique du run and gun.

Dans un excès de clairvoyance, l'éditeur japonais tente aujourd'hui de se racheter une conduite en dévoilant une nouvelle mise à jour "à l'ancienne" dans cette bande-annonce qui tente malgré tout de caresser les fans dans le sens du poil.

Jugez par vous-mêmes : sur fond de l'iconique Jungle Theme, la nouvelle mission "What is this place ?" (et ne répondez pas "Wow, what a mansion !" : on a vérifié, ça ne marche pas) reprend la présentation sur un axe 2D de cette bonne vieille jungle qui faisait débuter Contra premier du nom.

Cette nouvelle mission d'ores et déjà disponible pour les possesseurs de Contra : Rogue Corps est déconseillée aux fragiles, puisque Konami la réserve officiellement aux "joueurs expérimentés". Gageons que si vous avez la force de relancer l'aventure, vous l'êtes de toutes façons suffisamment.