Mourir peut attendre : Une bande-annonce spectaculaire pour le dernier James Bond avec Daniel Craig

L'an prochain, il faudra dire au revoir l'acteur qui aura incarné pendant treize ans l'espion de Sa Majesté le plus célèbre du monde. Mais avant cela, on peut découvrir ce qui l'attend dans Mourir peut attendre, prochain film de la célèbre série.

Le vingt-cinquième James Bond, à la production compliquée avant que Cary Fukunaga n'embarque pour le mettre en scène, et au tournage reporté pour cause de blessure, sortira l'année prochaine. Et il est temps de voir où il nous mènera.

Dans Mourir peut attendre, on retrouvera le beau Bond en retraite en Jamaïque avant d'être rappelé pour une mission qui le verra croiser de nouveau le regard de Léa Seydoux et celui de Christoph Waltz, nouvelle incarnation de Ernst Blofeld après Max von Sydow, Donald Pleasence, et Telly "Kojak" Savalas.

Pour sa dernière fois dans le costume de 007, Daniel Craig ne manquera pas d'activités, de galipettes à accomplir, de contrées à visiter et de gadgets à employer. Il aura face à lui un vilain défiguré campé par Rami Malek (Mister Robot, Bohemian Rhapsody) et sera épaulé par Ralph Fiennes, Ben Winshaw, Naomie Harris et Lashana Lynch. Quant au joli minois d'Ana de Armas, espérons qu'il n'apparaisse pas le temps d'être jolie à l'écran et de se faire zigouiller... J'le sens trop arriver.

Mourir peut attendre sortira au cinéma le 8 avril 2020.