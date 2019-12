Star Wars L'Ascension de Skywalker dévoile de nouvelles images dans un Spot TV

Entamée il y a maintenant plus de quatre décennies, la saga Star Wars désormais sous la coupe impériale de l'ogre Disney nous rappelle que les bonnes choses ont tout de même une fin... Et que les autres aussi.

Et parce que celui que l'on appelle dans notre belle langue L'Ascension de Skywalker semble plus qu'impatient de venir conclure une nouvelle trilogie et peut-être la saga dans son intégralité, une nouvelle (et dernière ?) bande-annonce en forme de publicité télévisée vient nous présenter quelques ultimes images inédites, histoire de bien faire gamberger notre cher Camille avant l'arrivée de ce neuvième volet numéroté.

Et les promesses peuvent paraître nombreuses au regard des 30 petites secondes que durent ce spot, puisque nous aurons le temps d'entrapercevoir les mystérieux Chevaliers de Ren, un C3PO plus défoncé que jamais, une flotte de Star Destroyers synonyme de nombreuses pertes rebelles, et ce qui semble être une action commune de Rey et Kylo pour... détruire l'ancien masque de Dark Vador ? Sans oublier le timbre toujours si particulier de ce vieux roublard de Palpatine. Dingue, ça.

Bref, autant vous dire que certains vont ici compter les jours qui nous séparent du 18 décembre, date de sortie de Star Wars : L'Ascension de Skywalker en France. Les autres attendront patiemment de voir comment cette histoire tarabiscotée réussira à se terminer.